Comment le Note 8 a obligé Samsung à sortir un nouveau casque VR

Le géant sud-coréen a finalement présenté le Galaxy Note 8 qui affiche sur un écran de 6,3 pouces. Une dimension qui ne convient pas pour les casques Gear VR existants de Samsung. Après des rumeurs sur un modèle destiné à la phablette, l’entreprise confirme maintenant un nouveau casque de réalité virtuelle Gear VR. Il sera livré avec un contrôleur de mouvement et pourra facilement accueillir le Galaxy Note 8.





Cependant, il ne faudra pas s’attendre à des nouveautés puisque le casque reprend les caractéristiques des modèles Gear VR existants. C’est actuellement la seule accessoire qui permettra aux utilisateurs d’apprécier la réalité virtuelle. Samsung l’a néanmoins conçue pour prendre en charge ses récents combinés comme le Galaxy S8 et le S8+, le S7 et la version S7 Edge, le S6 et le S6+, et le note 5. L’entreprise n’apporte aucun changement à son tarif puisque le casque VR est proposé à 129,99 $ (environ 109 euros).

Si le casque arrive à partir du 15 septembre prochain, il se pourrait que Samsung offre une compatibilité avec Daydream View, la solution de Google qui prend déjà en charge les Galaxy S8 et S8+.





> > > Lire aussi Google Pixel 2 : lancement prévu pour le 5 octobre