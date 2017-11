Hier, Evan Spiegel, le CEO de Snapchat, a surpris tout le monde en annonçant qu’un nouveau design était en préparation sans donner davantage de détails. Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps puisque les rumeurs annoncent que la nouvelle version de Snapchat serait prévue pour le 4 décembre prochain avec plusieurs changements.



D’après Business Insider, Snapchat aurait prévu de lancer la nouvelle application iOS le 4 décembre prochain. Cette nouvelle version apportera de nombreux changements. Toutefois, l’application Snapchat s’ouvrira toujours sur l’écran de la caméra comme c’est le cas actuellement.



Jusqu’à présent, lorsque l’utilisateur glisse l’écran vers la gauche il a accès à ses contacts et aux messages privés. Lorsqu’il glisse vers la droite, il peut consulter les Stories de ses contacts, mais également les contenus média. Avec la nouvelle version, les Stories seront désormais rassemblées vers la gauche de l’écran avec les snaps et les messages de ses amis. Le côté droit de l’écran sera réservé aux partenaires média et aux Stories des célébrités. Ce nouveau partage permet de séparer le contenu personnel du contenu public.



Si Evan Spiegel avait annoncé une mise à jour disruptive et un changement radical, cette modification paraît toutefois minime, du moins pour le moment. Le CEO avait expliqué que l’application n’était pas forcément logique pour les utilisateurs plus âgés et qu’il désirait démocratiser Snapchat.

