Un nouveau trailer pour Justice League

JUSTICE LEAGUE "Batman" International TV Spot Trailer (2017) Ben Affleck DCEU Superhero Movie HD

Warner Bros continue de teaser son film Justice League. Après la première bande-annonce officielle mettant en vedette les plus grands noms de l’univers DC, c’est maintenant un autre trailer qui fait son apparition sur YouTube. Cette fois, la séquence se concentre principalement sur le chevalier noir de Gotham. Batman qui pour l'occasion renforce d’une plaque de métal son costume.

Face à une terrible menace, il doit faire équipe avec Diana Prince et créer une alliance assez forte. Bruce Wayne et Wonder Woman se lancent ainsi à la recherche de métahumains aux pouvoirs multiples. Le duo retrouvera Aquaman, Cyborg et The Flash. Le rendez-vous est donc donné pour le 15 novembre 2017, date de la sortie du film.

Au casting, on retrouve Ben Affleck qui interprète de nouveau Batman. Gal Gadot reprend aussi les costumes de Wonder Woman alors que les personnages d’Aquaman et de Cyborg sont campés par les acteurs Jason Momoa et Ray Fisher. Si la série télévisée Flash présente Grant Gustin comme étant l’homme le plus rapide du monde, le rôle de Barry Allen reviendra à Ezra Miller pour ce prochain long métrage de Warner Bros aux couleurs de DC.

