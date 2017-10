Les Nouveaux Mutants : le prochain film X-Men se dévoile en bande-annonce

Ce vendredi, la Fox a dévoilé la toute première bande-annonce des Nouveaux Mutants, l’un des prochains films basés sur la saga X-Men.

Si la trilogie X-Men dans le passé s’est terminée l’an dernier avec Apocalypseaprès Le Commencement et Days of Future Past, la Fox ne compte pas abandonner pour autant sa franchise de super-héros. Plusieurs films sont toujours prévus, dont rien de moins que trois attendus l’an prochain : Les Nouveaux Mutants, Dark Phoenix et Deadpool 2. Le premier d’entre eux, basé sur une nouvelle génération de jeunes mutants, s’est dévoilé ce vendredi 13 octobre dans une nouvelle bande-annonce.

La date de sortie du trailer ne doit rien au hasard. En effet, Les Nouveaux Mutantssemble donner une large part à l’horreur et à l’épouvante. Le film racontera l’histoire de cinq jeunes mutants, internés de force dans un hôpital alors qu’ils découvrent peu à peu leurs pouvoirs. Ils vont alors tout faire pour tenter de s’échapper malgré une puissance psychique qui les terrifie et semble vouloir les confiner dans l’établissement.

Les Nouveaux Mutants est réalisé par Josh Boone (Nos Étoiles Contraires) et sortira en France le 4 avril prochain. Au casting on retrouvera notamment Maisie Williams (Arya Stark dans Game of Thrones) dans le rôle de Félina, Anya Taylor-Joy dans celui de Magik, Charlie Heaton (Jonathan dans Strangers Things) dans la peau de Rocket, Blu Hunt en Mirage et Henry Zaga interprétera quant à lui Solar.