La nouvelle application Twitch est enfin disponible

La semaine dernière, Twitch avait annoncé l’arrivée d’une nouvelle application mobile. Il n’aura pas fallu attendre longtemps puisque la toute nouvelle application est déjà disponible.

La compagnie a annoncé la nouvelle sur le blog officiel Twitch. Si le service de streaming de jeux vidéo avait déjà une application mobile, celle-ci n’était pas d’aussi bonne qualité que son site web.

La nouvelle application serait plus claire et plus intuitive. La nouveauté la plus intéressante pour les utilisateurs est la possibilité désormais de diffuser des vidéos live directement depuis son smartphone. Avec cette application, Twitch a voulu donner toutes les fonctionnalités présentes sur son site web aux utilisateurs mobiles.

La compagnie a également déclaré que de nouvelles fonctionnalités qui sont attendues depuis longtemps feront également leurs arrivées. On pense notamment au mode nuit qui est très demandé par les utilisateurs.



La nouvelle application est en cours de déploiement suriOS et Android.



