L'interface de la Xbox One se fait encore relifter

Il y a quelques mois, Microsoft rénovait de fond en comble l'écran d'accueil de ses Xbox One et Xbox One S. Mais cette nouvelle interface n'était visiblement au goût de tout le monde, puisque le géant de Redmond vient à nouveau d'opérer une grosse mise à jour de cette interface, en laissant aux joueurs cette fois la possibilité de la personnaliser comme bon leur semble.



Microsoft s'est donc employé à rendre l'environnement de sa console encore plus rapide, et en supprimant notamment les écrans qui apparaissaient lorsque l'on naviguait d'une section à l'autre. Le volet de gauche (Xbox Guide) fait lui aussi peau neuve et se simplifie. La liste des éléments de chaque section est beaucoup moins longue puisqu'elle s'affiche à l'aide d'icônes placées à l'horizontale : on s'y retrouve plus facilement pour accéder aux options de communications, d'achievements, de multijoueur, au centre de notifications, etc.

Mais la plus grosse nouveauté concerne l'interface générale en elle-même. On peut désormais la personnaliser en épinglant ses amis, en plus de ses jeux et de ses applications. L'interface se révèle plus fluide, les différents catégories d'épingles s'affichant en faisant glisser l'écran de haut en bas. Un flux d'activité s'affiche, permettant d'être prévenu lorsqu'un ami est en train de s'adonner à un jeu. Parmi les autres nouveautés repérées, citons par exemple un affichage en plein écran des commentaires, ou la possibilité de copier l'intégralité du disque dur de la console sur un support externe en une seule fois (jusqu'à présent, il fallait le faire individuellement pour chaque jeu).

Évidemment, il va falloir encore un petit temps d'adaptation pour que les utilisateurs retrouvent leurs marques. Mais cette nouvelle interface se révèle finalement bien plus simple d'emploi que la précédente. Accessible uniquement via l'Alpha Ring du programme Insider de la Xbox One, cet environnement devrait être déployé prochainement sur l'ensemble des consoles.

