De nouvelles infos sur le Pixel 2 et le Pixel XL 2

Google devrait dévoiler ses nouveaux smartphones Pixel à partir d’octobre, une période que le géant d’internet affectionne pour réaliser ses annonces. En attendant, les rumeurs enflent déjà sur ces futurs smartphones. S’il était d'abord question de trois versions du Pixel 2, il semblerait que le modèle baptisé Muskie soit annulé. Il resterait ainsi deux modèles : le Pixel XL 2 alias « Taimen » et le Pixel 2 connu sous le nom de « Walleye ».

À en croire XDA Developpers, ils seraient bien d’actualité et traduiraient les ambitions de Google qui opterait définitivement pour le haut de gamme afin de concurrencer Apple et Samsung. En effet, le Pixel XL 2 devrait rejoindre le Galaxy S8 en termes de performance grâce à un processeur Snapdragon 835 couplé avec 4 Go de RAM. Ce smartphone de 5,99 pouces affiche sur un écran OLED fabriqué par LG et dispose d’une résolution 1440p. L’espace de stockage passe à 128 Go tandis que l’appareil se contente d’un seul capteur photo.

Le Pixel 2 présente également le même processeur et toujours une mémoire vive de 4 Go. La mémoire interne descend à 64 Go tandis que l’écran de 4,97 pouces est en Full HD (1920 x 1080 pixels). Ces rumeurs devront bien sur être confirmées. Dans tous les cas, la mission s'annonce compliquée pour les smartphones Google qui arriveront sur le marché près de 6 mois après le S8 et quelques semaines après l'iPhone 8.

