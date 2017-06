HTC Vive : les nouvelles manettes reconnaitront jusqu'à la forme des doigts

Valve s’est penché sur une nouvelle version des contrôleurs du HTC Vive. Après une première ébauche dévoilée à la conférence Steam Dev Days de 2016, le constructeur lève finalement le voile avec la présentation d’un prototype répondant au nom de code de Knuckles.

La principale nouveauté réside dans le suivi individuel de chaque doigt grâce à l’introduction de nouvelles touches. Ces dernières sont même capables de détecter la pression, l’inclinaison et la forme des doigts par l’intermédiaire d’une zone tactile. Par ailleurs, les manettes Knuckles s’attachent autour des mains, offrant une plus grande liberté dans le mouvement. Cette conception trouve particulièrement son intérêt quand il s’agit de saisir, de déposer et de tirer des objets dans le monde virtuel.

Les manettes Knuckles nécessitent encore quelques améliorations avant de trouver le chemin des magasins. Cette version demande notamment un étalonnage afin de prendre en charge correctement chaque doigt. Si elle est actuellement compatible avec SteamVR Beta, la date de commercialisation reste cependant incertaine. En attendant, les développeurs ont découvert les premiers kits de développements autour de cette manette aux multiples possibilités.

