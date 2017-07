De nouvelles mesures de sécurité pour les vols en direction des Etats-Unis

Les États-Unis ne cessent de renforcer les mesures de sécurité auprès des compagnies aériennes et des aéroports. Si vous comptez bientôt partir vers les États-Unis, armez-vous de patience. Le gouvernement américain vient d’ajouter de nouvelles mesures de sécurité en ce qui concerne l’électronique à bord des avions à destination des États-Unis.

Le Department of Homeland Security exige désormais un examen plus approfondi des appareils électroniques transportés par les passagers. Tout appareil plus grand qu’un smartphone devra être minutieusement examiné avant de monter dans l’avion. Ces nouvelles directives impliquent plus de temps de contrôle dans les aéroports. Certaines compagnies demandent même à leurs passagers de prévoir deux heures d’avance supplémentaires pour le contrôle des appareils.

Grâce à ces nouvelles mesures, le gouvernement américain pense prévenir toute tentative d’attentat. Les terroristes ont en effet développé des techniques de plus en plus pointues qui permettraient de cacher un explosif dans un ordinateur par exemple.



