Pixel 2 : et encore une fournée de nouvelles photos !

Les précédentes fuites laissaient déjà penser que la firme de Mountain View conserverait le design des précédents modèles du Google Pixel dans les grandes lignes. La rumeur se confirme à en croire GSMArena qui a pu mettre la main sur des photos du smartphone auprès d’une source anonyme. Le nouveau Google Pixel apparaît clairement à l’avant comme à l’arrière.

Contrairement à Samsung qui a opté pour un écran sans bord avec le Galaxy S8, Google reste sur une façade classique et apporte quelques changements à la conception. Car cette nouvelle version affiche des coins moins arrondis, lui donnant un aspect rectangulaire dans son ensemble. L’écran AMOLED de 5,99 pouces signé LG, est encadré, en haut et en bas, par deux haut-parleurs. Selon la source, Google promettrait un son stéréophonique. Cependant, le constructeur supprime définitivement la prise audio jack.

À l’arrière, on retrouve un lecteur d’empreinte digitale et un seul capteur photo qui peut s’appuyer sur un flash constitué de deux LED. La date de sortie et le prix du Google Pixel 2 restent encore inconnus pour le moment.

