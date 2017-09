Microsoft devrait dévoiler sa nouvelle Surface le mois prochain

Future Decoded est un événement organisé par Microsoft et qui aura lieu les 31 octobre et 1er novembre prochains à Londres. Selon The Verge, Panos Panay, vice-président de Microsoft, y tiendra une conférence, afin vraisemblablement d'annoncer un ou plusieurs nouveaux modèles de tablettes / ordinateurs Surface.



C'est généralement en octobre que Microsoft annonce ses nouveaux produits Surface. Et ça tombe plutôt bien, puisqu'entre les 31 octobre et 1er novembre 2017, Microsoft organise Future Decoded. Y verra-t-on le successeur au Surface Book, une nouvelle tablette Surface Pro ou un Surface Laptop 2 ? Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire, mais il est fortement question d'une version LTE de la Surface Pro.



En outre, Microsoft en parle depuis un petit moment déjà et en a même fait la démonstration il y a quelques mois : Windows 10 est désormais apte à tourner sur processeurs ARM, les mêmes qui équipent communément nos smartphones et tablettes. On peut « éventuellement » s'attendre à une tablette Surface fonctionnant à l'aide d'une telle architecture. Éventuellement, car pour l'instant, on ignore encore si Microsoft prévoit de fabriquer de tels appareils sous sa propre marque, ou si l'entreprise confiera simplement à d'autres constructeurs le soin de créer des tablettes ARM/Windows 10, sans faire ses propres appareils. Un porte-parole a récemment déclaré au site The Verge « Nous somme sur la bonne voie pour voir Windows 10 sur les appareils Snapdragon cette année, comme précédemment annoncé. Microsoft et Qualcomm continuent de travailler en étroite collaboration avec des partenaires OEM comme Asus, HP et Lenovo, afin de proposer sur le marché des appareils toujours connectés en LTE, tout en profitant d'une excellente autonomie. »

Rendez-vous est donc pris fin octobre pour tout savoir du (ou des ?) nouvelle(s) tablette(s) Surface. Nous ne manquerons pas d'en reparler d'ici là et le jour J, cela va sans dire.