OCS débarque sur Molotov à temps pour la nouvelle saison de Game of Thrones

En signant un accord avec OCS, Molotov s'enrichit d'une nouvelle offre : pour 11,99 €/mois, il est désormais possible de profiter de l'intégralité du bouquet du diffuseur français sur le service de vidéo. Un accord qui tombe à temps, quelques jours avant la diffusion de la 7e saison de Game of Thrones.



Le 17 juillet prochain débutera la nouvelle (et très attendue !) saison de Game of Thrones. Les utilisateurs de Molotov vont être ravis, puisqu'ils auront la possibilité de suivre ou d'enregistrer les nouveaux épisodes de la série via leur application. Il leur en coûtera 11,99 €/mois, soit le prix classique de l'abonnement à OCS, et ils auront par conséquent accès aux différents contenus suivants :

4 chaînes premium :

- OCS Max, la chaîne grand spectacle pour toute la famille

- OCS City génération HBO, la chaîne des fans de séries

- OCS Choc, la chaîne 100% adrénaline

- OCS Géants, la chaîne des films de légende

tous les programmes en replay : films inédits, séries en US+24, intégrales des nouvelles séries HBO

en exclusivité sur Molotov : 100 heures de “bookmarks” pour enregistrer leurs films/séries préférés dans le “cloud” et les regarder ensuite sur leurs smartphones, tablettes, ordinateurs et TV connectées.

On note par ailleurs que l'abonnement est totalement indépendant des autres offres (Ciné+ à 9,99€/mois ou Extended à 9,99 €/mois). En revanche, les abonnés auront aussi la possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 heures de contenu, une option que Molotov propose aussi de manière séparée à 3,99 €/mois.



Cette nouvelle offre est disponible dès aujourd'hui. Comptabilisant actuellement 1 million d'utilisateurs, le service espère franchir la barre des 2 millions d'ici la fin d'année. Molotov voudrait prochainement proposer une offre premium dédiée au sport.



