[Promo] Game of Thrones : regardez la saison 7 pour 2 €

Les abonnés box ou mobile d'Orange peuvent profiter d'une offre leur permettant de s'abonner à OCS durant deux mois pour 1 €/mois (au lieu de 9,99 €/mois), et ce, sans engagement.

Tous les clients Orange n'y ont pas accès. Ainsi, les forfaits Open ne semblent pas éligibles à l'offre. Quant à la diffusion, elle est limitée à l'application OCS et donc aux smartphones, tablettes et ordinateurs.

Qu'à cela ne tienne, si vous êtes fans de la série Game of Thrones, c'est tout de même le moment parfait pour voir la septième saison en direct. Et si l'écran d'un mobile vous semble trop petit, il suffit de brancher un ordinateur au téléviseur pour profiter de l’adaptation de l'œuvre de Georges R.R. Martin sur grand écran.

Les films et les séries diffusés par OCS sont disponibles en versions française ou en versions originales, avec les sous-titres en français. Et OCS n'héberge pas que Game of Thrones. De nombreuses séries américaines y sont diffusées dont l'important catalogue de la chaîne HBO.