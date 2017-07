De nouvelles rumeurs laissent supposer qu’Oculus préparerait plusieurs casques de réalité virtuelle. Hier, un article annonçait que la filiale de Facebook lancerait un casque VR à moins de 200 dollars dès cette année. Toutefois, de nouvelles sources affirment qu’il ne serait pas question d’un nouveau casque, mais de plusieurs. D’après Ars Technica, Oculus serait en train d’explorer un éventail d’appareils autonomes différents. Ils seront apparemment commercialisés avec l’Oculus Rift. Si pour le moment la société ne possède qu’un seul casque, son catalogue risque d’augmenter considérablement l’année prochaine.

Oculus devrait lancer ses nouveaux casques VR dès l’année prochaine. Le premier nouveau casque, ayant pour nom de code « Pacific », coûterait moins cher que l’Oculus Rift. Il pourrait être présenté dès le mois d’octobre lors de la Connect conférence.



Tous les autres casques devraient également se vendre à un prix moins élevé que le Rift. Le but est de rendre la technologie VR plus accessible. Oculus devra quand même faire face à ses concurrents Google et Samsung qui prépareraient également des casques VR sans fil.