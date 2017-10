Oculus dévoile son nouveau casque VR Oculus Go à 199$ seulement

Facebook, maison mère d’Oculus, a présenté un nouveau casque de réalité virtuelle. Après les casques haut de gamme Oculus Rift et Samsung Gear VR, Oculus lance un casque VR plus abordable baptisé Oculus Go.



Le casque Oculus Rift doit être relié à un PC et le Gear VR requiert l’utilisation d’un smartphone. L’Oculus Go ne nécessite ni l’un ni l’autre puisqu’il est totalement autonome. Il est équipé de caméras et de nouvelles lentilles mais n’intègre pas les mécanismes de tracking comme pour l’Oculus Rift. L’Oculus Go est également équipé d’un écran LCD 2560 x 1440 pixels et d’une prise casque 3,5 mm.



En ce qui concerne l’expérience audio, des haut-parleurs sont intégrés pour du son spatialisé. L’utilisateur n’aura donc pas besoin de casqueaudio supplémentaire. Par ailleurs, les applications Gear VR seront compatibles avec l’Oculus Go.



L’Oculus Go sera vendu 199 dollars seulement soit environ 168 euros. Il sera livré avec un contrôleur similaire à celui du Gear VR. Les kits de développement seront disponibles dès le mois de novembre pour un lancement en début d’année prochaine.

