[Promo] L'Oculus Rift et ses manettes Touch à 450 €

Oculus VR baisse temporairement le prix de son casque de réalité virtuelle. Livré avec ses manettes Touch, l’Oculus Rift n’est plus qu’à 450 € au lieu de 708 € habituellement.



Si le PSVR était jusqu’alors la solution la meilleure solution qualité/prix pour s’adonner à la réalité virtuelle, Oculus VR veut changer la donne en proposant une expérience encore plus aboutie pour une poignée d’euros de plus. Bien évidemment, il faut aussi posséder le PC qui sera à même de gérer cet accessoire, soit une configuration vitaminée et donc onéreuse.



Néanmoins, si le prix demeure au coeur du débat, le catalogue de jeux s’est quant à lui étoffer. Outre les mini-jeux et adaptations, comme Batman Arkham VR ou Superhot VR, on a désormais des titres dédiés à la réalité virtuelle comme Lone Echo, Star Trek Bridge Crew ou encore Echo Arena, élu meilleur jeu en réalité virtuelle au dernier E3.