Olympus lève le voile sur son OM-D E-M10 mark III

L’OM-D E-M10 Mark III se présente comme un modèle hybride qui va surtout permettre aux débutants de parfaire chaque prise grâce à des ajustements réalisés au niveau de la conception, aux nouveaux filtres à dispositions et à l’interface spécialement conçue pour les novices.

Les récentes mises à jour apportées à la gamme OM-D ont permis notamment à l’OM-D E-M10 Mark III d’augmenter son tir continu avec autofocus jusqu’à 4,8 fps. La sensibilité ISO devrait également être améliorée avec une ISO automatique plus élevée et un autofocus optimisé. Mais, le changement le plus important de la gamme OM-D est surtout l’ajout du bouton raccourci et l’interface de base simplifiée qui facilite beaucoup la manipulation de l’Olympus OM-D E-M10 Mark III.

La suite logique du modèle OM-D E-M10 Mark II

Comme l’appareil photo OM-D E-M10 Mark II, l’OM-D E-M10 Mark III associe également un design rétro avec l’excellence des appareils photos compacts. Il devrait être disponible au prix de 800 euros à partir de la fin de ce mois de septembre 2017.

