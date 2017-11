OnePlus 5T : une édition Star Wars en approche ?

Alors que le OnePlus 5T doit être présenté ce soir à New York, de nouvelles informations ont été publiées sur le forum XDA, cette fois à propos d’une édition spéciale Star Wars du smartphone.

Après plusieurs semaines de rumeur, c’est à 17h ce jeudi que doit être enfin présenté le OnePlus 5T, nouveau smartphone haut de gamme avec écran sans bordure du constructeur chinois. Si l’on connaît déjà tout de son design ou de ses caractéristiques, on ignorait encore jusque-là quelles éditions spéciales seraient prévues. Finalement, c’est le site XDA, spécialisé sur le développement Android, qui a révélé qu’une version Star Wars du OnePlus 5T était dans les cartons : « Star Wars est sans doute l’une des plus grosses franchises dans le monde et il semble que OnePlus ait conclu un accord avec Disney pour intégrer la marque Star Wars sur son prochain appareil ».

Un internaute a en effet découvert dans la version bêta d’Android Oreo pour le OnePlus 5 une référence pour le moins directe à la saga de science-fiction. Une couleur semble en effet baptisée « accent Star Wars », il s’agit du code couleur #ffff2837, soit un jaune citron assez vif ressemblant à la couleur de la police du logo Star Wars. Par ailleurs, outre cette couleur, une ligne de code de la bêta d’Oreo semble faire référence à un appareil dédié, baptisé « DEVICE_CUSTOM_STAR_WARS », qui pourrait être une édition spéciale du OnePlus 5T.

OnePlus est un habitué des éditions spéciales de ses smartphones. Le constructeur a ainsi déjà opéré plusieurs partenariats avec des acteurs de la mode notamment pour des éditions Colette Midnight Black ou Jean Charles de Castelbajac. Le principal intérêt de ces éditions est de pouvoir trouver le smartphone dans des coloris inédits, au-delà du gris et du doré.