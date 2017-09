One Step 2 : Polaroid revient avec un nouvel appareil photo instantané

Rachetée récemment, la marque Polaroid rebaptisée Polaroid Originals fait son grand retour.Elle lance en effet un nouvel appareil photo instantané baptisé One Step 2 qui n’est autre que le successeur de l’original One Step sorti en 1977. À l’occasion de ses 80 ans, Polaroid veut faire revivre la photo instantanée argentique. Le One Step 2 reprend la ligne vintage du One Step original avec une pointe de modernité. L’appareil a en effet gardé son boitier de couleur crème, le déclencheur rouge et le drapeau distinctif tout en bas.



Le One Step 2 possède un flash intégré, un retardateur, une batterie longue durée et un port USB. Chaque pack de pellicules ne contiendra que 8 photos pour 15,99 euros. Cela peut paraître surprenant à une époque où il est possible de prendre plusieurs clichés sur un téléphone "gratuitement" mais c'est une tendance récente sur laquelle la marque veut surfer. Polaroid continuera également à développer des pellicules pour ses appareils Polaroid SX-70, 600 et Spectra à partir de 18,99 euros.



Le One Step 2 est disponible en précommande dès à présent sur le site web Polaroid Originals pour 199,99 euros. Les livraisons auront lieu à partir du mois prochain.

