OnePlus 5 : le bug d'affichage est finalement « naturel »

Mise à jour du 30/06/2017 - 11h15 :

Malgré les alertes lancées par les internautes et plusieurs médias en ligne, le problème d'affichage surnommé « jelly » ne sera finalement pas résolu par OnePlus. Le constructeur vient en effet d'annoncer que « le OnePlus 5 utilise le même niveau de qualité que tous les appareils OnePlus, y compris l'affichage AMOLED. Nous avons reçu des commentaires d'un petit nombre d'utilisateurs déclarant que, parfois, ils remarquent un effet visuel subtil lors du défilement. C'est naturel et il n'y a pas de différence sur les écrans de tous les périphériques. » Contrairement à ce que l'on annonçait plus tôt ce matin, il n'y aura donc pas de mise à jour concernant ce problème.

De notre côté, nous avons tenté de reproduire le problème sur notre exemplaire de test à l'aide de diverses applications mélangeant textes et photos (comme sur la vidéo en lien ci-dessous), et n'avons jamais constaté le moindre effet « jelly ». Un problème de fabrication selon les modèles, donc ?

Article original du 30/06/2017 - 9h00 :

Malgré un démarrage retentissant et des performances à faire pâlir la plupart de ses concurrents, le OnePlus 5 connaît quelques petites déconvenues. L'appareil souffre d'un problème (partiellement réglé) de prise de vue dans les zones sombres, mais surtout d'un nouveau bug d'affichage avec les images quand on fait défiler l'écran de haut en bas ou de bas en haut.



Comme le montre cette courte vidéo partagée sur Google, le smartphone semble un problème de défilement des images. Les photos s'étirent quand l'utilisateur fait défiler la page, comme si elles n'arrivaient pas à suivre de manière fluide le mouvement, alors que le texte s'affiche correctement et suit le mouvement de la page.



OnePlus se dit conscient du problème et travaille à sa résolution. Comme il ne s'agit pas d'un ennui matériel, on peut raisonnablement espérer qu'il trouve sa solution dans une simple mise à jour logicielle à venir. Si le problème est pris au sérieux par OnePlus, bon nombre d'utilisateurs de forums font néanmoins remarquer qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé et que d'autres appareils, comme le P9 Lite de Huawei, souffrent du même problème.



