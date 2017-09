Le OnePlus 5 s'habille en JC de Castelbajac dans une édition limitée

OnePlus vient de s'associer à JC de Castelbajac, et a décidé de relooker son récent OnePlus 5. Le dos de l'appareil se pare d'une longue inscription, tandis que ses boutons gauche et droite prennent quelques couleurs.

Vous trouvez votre smartphone un peu terne ? Vous aimeriez le remplacer par un modèle haut plus coloré ? OnePlus et Jean-Charles de Castelbajac ont pensé à vous avec leur nouvelle « Callection ». Non, vous avez bien lu, ce n'est pas une faute de frappe : il s'agit d'un jeu de mot entre call (appel en anglais) et le terme collection. Le constructeur de smartphone s'est associé donc au créateur de mode, afin de livrer une édition limitée du OnePlus 5.

>> [Test] OnePlus 5 : quand OnePlus sort les griffes, ça fait très mal

A l'arrière de la coque, on trouve l'inscription suivante : this is not a mobile phone, it is a crèative machine for artists, fashion expert, idèas catcher. This tool is kool you can use it also as a telephone one +. Jc de Castelbajac callection. Les boutons de volume, de verrouillage et de mise sous tension se parent quant à eux de couleurs rouge, jaune et bleue. « Nous avons toujours défié les codes de l’industrie avec des partenaires créatifs qui incarnent parfaitement l’esprit Never Settle » déclare Carl Pei, cofondateur de OnePlus. « Ce fut très inspirant de travailler avec un designer légendaire tel que JCDC, qui ne cesse de réinventer la mode et ses courants ».

>> Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année

Au niveau matériel, rien ne change : on dispose toujours d'un Snapdragon 835, de 8 Go de RAM, d'un double capteur photo, de 128 Go de mémoire. L'appareil s'affiche au tarif de 559 euros, soit le même que l'édition classique Slate Gray actuellement disponible sur le site de OnePlus.



Dans le même temps, OnePlus commerciale aussi des T-shirts (29,95 €) et des sacs cabas (24,95 €) aux couleurs de la « Callection ».