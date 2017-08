Le OnePLus 5 existe maintenant en couleur or

Le constructeur chinois lance une version Soft Gold pour les OnePlus 5 de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. Ce modèle reste assez discret malgré le fait qu’OnePlus propose une couleur or. Cette version se rapproche un peu d’un smartphone assez clair de couleur argent. Cependant, le capteur photo et le capteur d’empreintes sont mis en avant par des éléments dorés alors que la façade de l’appareil a été teinte en blanc.

> > > Lire aussi Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année

OnePlus ne compte pas s’arrêter à cette version Soft Gold. Il étend le modèle Slate Gray en gris foncé aux OnePlus 5 disposant de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Pour cette dernière variante de l’appareil, le constructeur propose ainsi deux choix puisqu’il existe déjà une version Midnight Black en Noire mate. Si le design change, il faut remarquer que les spécifications de l’appareil restent les mêmes. La version Soft Gold embarque toujours un processeur Qualcomm Snapdragon 835 et deux capteurs photo de 16 et 20 mégapixels. Elle affiche sur un écran AMOLED de 5,5 pouces à une résolution de 1080p.