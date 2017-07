[Promo] Le OnePlus 5 à 410 €

Lancé fin juin à 499 €, le OnePlus 5 (6 Go/ 64 Go) est actuellement disponible à 409,99 € chez TomTop.com. Pour obtenir le smartphone à ce prix, il suffit de saisir l’un de ces codes lors de la commande : W1PLUS5 ou 1LCXPZ0076.



Dernier-né de chez OnePlus, le OnePlus 5 se conçoit comme la Némésis du Galaxy S8. Aussi puissant, séduisant et bien fini, il a tout pour aller taquiner le géant coréen, à un tarif bien plus raisonnable.

>>> Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année

Propulsé par un Snapdragon 835 et 6 Go de mémoire vive, il fait jeu égal avec les hauts de gamme du moment (Samsung Galaxy S8 et S8+, HTC U 11, Sony Xperia XZ Premium ou Xiaomi Mi 6).

Son autonomie n’est pas en reste puisqu’il est capable de tenir plus de 13 heures en streaming vidéo sur Netflix. Il ne pêche pas non plus sur sa partie photo emportée par un double capteur Sony de 16 et 20 mégapixels. Seuls les clichés dans la pénombre sont plus décevants.



Au final, c’est un excellent smartphone sous Android, un de ceux qui comptent en 2017.