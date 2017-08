Le OnePlus 5 profite enfin d'un stabilisateur vidéo 4K

OnePlus vient de déployer une nouvelle mise à jour du système de OnePlus 5. Baptisé Oxygen 4.5.7, la nouvelle version apporte la stabilisation des vidéos en 4K. Le fabricant chinois avait déclaré fin juin que la stabilisation des vidéos allait bientôt arriver sur son smartphone.

Le OnePlus 5 n’en finit plus de recevoir des mises à jour. Le smartphone avait récemment reçu une update pour régler des problèmes de démarrage. Le fabricant avait également reçu plusieurs critiques concernant la qualité des vidéos. Il ne s’est pas fait attendre pour réagir puisqu’une semaine après, le OnePlus 5 reçoit une nouvelle mise à jour dans le but de stabiliser les vidéos 4K. Le logiciel améliore la stabilité de la vidéo lorsque l’utilisateur filme en 4K.



La stabilisation vidéo est l'un des points négatifs que nous avions relevés dans notre face-à-face OnePlus 5 vs Samsung Galaxy S8. Voilà qui devrait donc résoudre ce problème et rétablir la balance entre les deux appareils. Cette septième mise à jour apporte également d’autres corrections telles que l’amélioration de la connectivité Wi-Fi et l’autonomie de la batterie. On note également la présence d’une nouvelle typographie : le OnePlus Slate.



Pour l’instant, la version Oxygen 4.5.7 est uniquement disponible à un petit nombre d’utilisateurs, mais OnePlus compte bien déployer la mise à jour à l’ensemble des utilisateurs dans les prochains jours.



