OnePlus 5T : suivez en direct l'annonce officielle

Dans un peu plus de 24 heures, OnePlus lancera son nouveau smartphone, le OnePlus 5T. À cette occasion, une conférence de presse sera retransmise sur YouTube.



Après le OnePlus 5 sorti en avril dernier, voilà que son fabricant s'apprête à sortir une déclinaison de ce dernier. Même si l'on connaît déjà beaucoup d'éléments à son sujet, le OnePlus 5T sera officiellement annoncé demain par son constructeur. Parmi les nouveautés attendues de cette édition, citons surtout l'écran bord à bord en 18:9. Ce changement de design devrait permettre à OnePlus de s'approcher des appareils concurrents que sont le Samsung Galaxy S8, l'Archos Diamond Omega ou encore l'Essential Phone. Deux éditions de l'appareil devraient être commercialisées, l'une équipée de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage, et l'autre nantie de 8 Go et de 128 Go de capacité d'enregistrement.



Si vous souhaitez suivre la conférence en direct, rendez-vous donc le 16 novembre sur YouTube à partir de 17h00. L'appareil devrait être commercialisé à compter du 21 novembre prochain à un prix encore inconnu, mais qui, selon toute logique, devrait être proche de celui du OnePlus 5.



