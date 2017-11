Date de sortie, caractéristiques, design : tout ce qu'on sait sur le OnePlus 5T

Après de nombreuses photos et rumeurs concernant les spécifications, on sait finalement quand sortira le futur OnePlus 5T. Présenté officiellement le 16 novembre, il sera disponible dans le commerce le 21 novembre.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones

Un écran bord à bord

Le OnePlus 5T sera le second smartphone du constructeur chinois à sortir cette année après le OnePlus 5 lancé en juin. Il devrait reprendre en grande partie les caractéristiques de son prédécesseur, avec une innovation de taille, l’écran bord à bord. Comme le LG V30, le Samsung Galaxy S8, le HTC U11 Plus ou le Huawei Mate 10 Pro, le smartphone devrait en effet disposer d’un écran occupant une large place sur le smartphone. Le lecteur d’empreintes digitales passerait également de la façade au dos du smartphone afin de proposer davantage de surface pour l’affichage.

Des caractéristiques proches de celles du OnePlus 5

Les photos du smartphone d’ores et déjà publiées sur Internet permettent de voir que l’appareil disposera toujours d’un double capteur photo à l’arrière. Par ailleurs, OnePlus a annoncé que le smartphone conserverait sa prise casque. D’après les informations du site Android Anthority, l’écran du 5T mesurerait 6 pouces de diagonale et afficherait 2160 pixels par 1080, avec un format 18:9, identique à celui du LG V30 ou du Huawei Mate 10 Pro. Par ailleurs, l’appareil serait disponible en deux versions, toutes deux équipées d’un processeur Snapdragon 835 de Qualcomm. La première intégrerait 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la seconde proposait 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La capacité de la batterie enfin devrait être de 3450 mAh, contre 3300 mAh pour le OnePlus 5.

Une sortie le 21 novembre en Europe

OnePlus a confirmé ce lundi la sortie prochaine du OnePlus 5T. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le fabricant chinois annonce en effet la présentation du smartphone pour le 16 novembre. « Pour ceux qui penchent clairement pour le OnePlus 5T, laissez-moi partager une information qui pourrait vous aider à vous décider : les ventes du OnePlus 5T en Amérique du Nord et en Europe commenceront le 21 novembre », a par ailleurs indiqué Carl Pei, cofondateur de OnePlus sur les forums de la marque. On ignore encore à quel tarif sera distribué l’appareil, mais il devrait avoisiner celui du OnePlus 5, autour de 500 euros.