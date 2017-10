OnePlus 5T : l'écran bord à bord se dévoile encore en photo

Les rumeurs au sujet du OnePlus 5T se suivent et semblent toutes pointer vers la même chose. Après un premier rendu dévoilé sur le site Weibo, le futur smartphone est apparu sur le site Android Anthority, encore avec un écran bord à bord.

>>> [Test] OnePlus 5 : quand OnePlus sort les griffes, ça fait très mal

Si le OnePlus 5 est l’un des meilleurs smartphones de 2017 grâce à son processeur, à sa mémoire, à son autonomie record ou à son rapport qualité-prix imbattable, il souffrait de la comparaison des concurrents à plus de 600 euros du côté du design. Le OnePlus 5 offrait de larges rebords en haut et en bas de l’appareil là, avec un écran n’occupant que 73% de la surface de l’appareil, là où le LG V30, le Galaxy S8 ou le Mate 10 Pro proposent tous des écrans occupant plus de 80% de la surface du smartphone.

Le prochain appareil de OnePlus, le OnePlus 5T, devrait corriger cette lacune. Attendu le mois prochain, le smartphone devrait cette fois bénéficier d’un écran bord à bord comme le laisse apercevoir une photo dévoilée ce lundi par le site spécialisé Android Authority : « Il ne semble pas y avoir de lecteur d’empreinte sous l’écran, comme c’était le cas sur les précédents appareils OnePlus. C’est probablement dû au fait que le 5T devrait avoir un large écran de 6 pouces affichant 2160 pixels par 1080 au ratio 18:9 ».

Parmi les autres rumeurs à propos du OnePlus 5T, on peut citer la présence d’un Snapdragon 835, qui équipait déjà le OnePlus 5, mais reste le smartphone le plus puissant du moment. Il devrait par ailleurs embarquer 6 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage. On devrait en savoir plus le mois prochain, lors de l’annonce attendue de l’appareil par le constructeur chinois.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones