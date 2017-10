L'écran borderless du OnePlus 5T se dévoile encore en image

Les semaines passent et le OnePlus 5T fait de plus en plus parler de lui. Ce lundi, c’est le journaliste Evan Blass qui a dévoilé une photo du futur smartphone à écran bord à bord.

>>> [Test] OnePlus 5 : quand OnePlus sort les griffes, ça fait très mal

Décidément, les fuites n’en finissent plus au sujet du 5T, le prochain smartphone de OnePlus. Attendu d’ici la fin de l’année, l’appareil devrait reprendre les grandes lignes du OnePlus 5, sorti en début d’année, mais proposer un design plus innovant, avec un écran bord à bord. Depuis quelques semaines, les photos de l’appareil se multiplient, permettant d’apercevoir des rendus 3D, le bas de l’appareil ou, cette fois, la partie supérieure, écran allumé.

C’est le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de @evleaks, qui a dévoilé ce lundi une photo du haut de l’écran du OnePlus 5T. On peut y découvrir un rebord supérieur particulièrement fin, dans la même veine que ce que proposent Samsung ou HTC sur leurs Galaxy S8 et LG V30. On peut également distinguer le capteur photo pour les selfies, qui devrait être un simple appareil, et non pas un double capteur.

Du côté des caractéristiques, les dernières rumeurs indiquent que le OnePlus 5T reprendra en grande partie les spécifications du OnePlus 5, avec un processeur Snapdragon 835, un grand écran de 6 pouces de 2160 pixels par 1080 au ratio 18:9, 6 ou 8 Go de mémoire RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

On devrait en savoir plus au sujet du OnePlus 5T dans les prochaines semaines, notamment sa date de sortie et son tarif, lors de l’annonce officielle du smartphone par le constructeur chinois.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones