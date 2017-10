Pas de OnePlus 5T cette année, mais un OnePlus 6 plus tôt en 2018 ?

Nombreux sont ceux qui s’attendaient à ce que OnePlus lance la version 5T en cette fin d’année. Malheureusement, il n’en est rien puisque le constructeur chinois devrait directement lancer le OnePlus 6 en début d’année prochaine. OnePlus a lancé son smartphone OnePlus 5 en juin de cette année. Et beaucoup d'observateurs s'attendaient à une version intermédiaire (à l'image du OnePlus 3T en 2016), commercialisée en fin d'année.



Or, contrairement à ce qui avait pu être annoncé, Qualcomm ne produirait pas un nouveau chipset d’ici l’année prochaine. Comme il s'agit de la principale amélioration des versions intermédiaires, OnePlus y verrait une raison supplémentaire de ne pas sortir un smartphone avant l'année prochaine. De plus, ce temps supplémentaire permettrait à OnePlus de travailler à un nouveau design plus éloigné du OnePlus 5.



D’après Android Marvel et GSM Arena, le constructeur chinois devrait directement lancer le OnePlus 6 début 2018. Le nouveau flagship possèderait un écran QHD borderless de 6 pouces et serait vendu à un prix abordable, selon la politique commerciale du constructeur chinois.

>>> Lire aussi : Une fuite dévoile le design du Huawei Mate 10 Pro