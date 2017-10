OnePlus 5T : enfin borderless ?

Kumamoto, membre actif du réseau social chinois Weibo, y a publié une photo de ce qui serait le OnePlus 5T. En rumeur depuis quelques mois, le remplaçant du OnePlus 5 devrait être présenté avant la fin de l’année.

Les différences se logent dans les détails. Physiquement, le 5T serait intégré dans un châssis identique arborant les mêmes boutons sur ses tranches.



Son écran bord à bord serait amélioré, gagnant en hauteur tant sur sa partie haute que sur sa partie basse. Pour de faire, OnePlus procèderait à la suppression du bouton d’accueil physique. Son capteur biométrique serait déporté au dos de l’appareil, juste au-dessus du logo de la marque. Quant aux boutons de navigation, ils se trouveraient intégrés directement à l’écran, à l’instar d’un Galaxy S8, par exemple.



Rappelons les caractéristiques techniques de ce OnePlus 5T. Les rumeurs les plus insistantes parlent d’un écran de 6 pouces affichant en 2160 x 1080 pixels. Il serait animé par un Snapdragon 835 couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive. Une configuration interne correcte, mais sans innovation par rapport au OnePlus 5. Idem côté stockage avec 64 ou 128 Go. La partie photo profiterait encore d’un double capteur de 16 et 20 mégapixels.

