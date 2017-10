OnePlus aurait-il un 5T dans les cartons ? Oui à en croire cette fuite

Le OnePlus 5 est sorti i l y a tout juste quelques mois, mais voilà qu'il se serait déjà trouvé un successeur. OnePlus aurait en effet dans ses cartons un OnePlus 5T, dont les premières images viennent de fuiter. La semaine dernière, des rumeurs annonçaient que OnePlus n'aurait pas de version « T » de son OnePlus 5, et que le fabricant passerait directement à la version 6 en 2018. Mais finalement, il se pourrait bien que le OnePlus 5T voie le jour d'ici la fin de l'année, comme le montrent les photos qui viennent de fuiter sur la Toile. L'info nous vient de SlashLeaks et de GizmoChina et est à prendre avec d'énormes pincettes. Mais si elle était avérée, force est de constater que le OnePlus 5T ressemblerait beaucoup au Galaxy S8 de Samsung, avec ses bords arrondis et son affichage bord à bord.



Reste à savoir comment sera équipée cette version 5T. Selon les dernières rumeurs, l'appareil serait un 6" doté d'un écran 18:9 (la grande tendance du moment chez les fabricants de smarthone, après le Honor 7X et le Echo Horizon). Il offrirait une définition de 2160 x 1080 pixels, là où le OnePlus 5 s'arrête au 1920 x 1080. Côté processeur, on ignore encore comment serait équipé ce nouveau modèle, mais Qualcomm n'ayant pas de nouveau CPU avant l'année prochaine, l'appareil pourrait être pourvu du même Snapdragon 835 que le OnePlus 5. Si OnePlus 5T il y a, celui-ci devrait en toute logique être lancé dès novembre, afin de s'accaparer le marché pour les fêtes de fin d'année.

