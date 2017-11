OnePlus confirme l'existence du 5T, qui conservera sa prise casque

La présentation dans les prochaines semaines du OnePlus 5T ne fait plus guère de doute. Ce jeudi, dans un billet de blog, le constructeur chinois a lui-même confirmé l’existence de l’appareil en délivrant quelques informations.

Après un OnePlus 5 sorti en début d’année, il semblerait que OnePlus se prépare à lancer un nouveau smartphone, le OnePlus 5T. S’il ne s’agissait jusque-là que de rumeurs et de photos publiées sur Internet, le constructeur chinois a finalement confirmé ce jeudi l’existence de l’appareil dans un article de blog. Le PDG de l’entreprise, Pete Lau, a ainsi tenu à s’exprimer sur les avantages de la prise audio jack sur les smartphones dans un billet intitulé « Le OnePlus 5T – Parlons de la prise casque ». « Nous sommes fiers d’annoncer que nous gardons la prise casque pour le OnePlus 5T », a-t-il expliqué, s’appuyant notamment sur l’idée que 80 % des possesseurs de smartphones OnePlus continuent d’utiliser des prises casques et non pas des écouteurs sans fil. « Les technologies sans fil ont beaucoup de potentiel. Et si vous préférez les casques sans fil, nos appareils ont d’excellentes capacités Bluetooth pour ce choix. Mais notre objectif depuis le début a été d’apporter de meilleures technologies dans le monde. C’est pourquoi nous choisissons d’abord les usages et des technologies accessibles », affirme Pete Lau.

Selon la plupart des rumeurs, le OnePlus 5T devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Le smartphone devrait reprendre en grande partie les caractéristiques du précédent appareil de la marque, le OnePlus 5. Il devrait cependant bénéficier d’un écran au format 18:9 avec des bordures bien moins larges en haut et en bas. Par ailleurs, le OnePlus 5T devrait intégrer un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et non plus en façade. Du côté des caractéristiques, le smartphone serait doté d’un processeur Snapdragon 835, d’un écran de 6 pouces affichant 2160 pixels par 1080, de 6 ou 8 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage.

On devrait en savoir plus sur le OnePlus 5T, notamment son prix et sa date de lancement, lors de sa présentation officielle dans les prochaines semaines.

