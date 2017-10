OnePlus promet de collecter moins de données personnelles

La semaine dernière, OnePlus a été d’accuser d’espionnage. Il était en effet reproché au fabricant chinois de collecter les informations personnelles de ses utilisateurs sans leur accord. Face aux critiques, OnePlus vient de déclarer qu’il allait lever le pied sur cette pratique.



C’est le chercheur américain Chris Moore qui a découvert que OnePlus espionnait ses utilisateurs. Il a notamment repéré que les données collectées étaient envoyées vers un serveur américain. OnePlus collectait à la fois les numéros de téléphone, les adresses MAC, les numéros de série du smartphone, mais également le nom des réseaux Wi-Fi.



OnePlus a de suite réagi en déclarant que la collection de ses données servait à améliorer leur système et qu’en aucun cas les informations n’étaient sorties de la compagnie. Le cofondateur Carl Pei vient d’ajouter que OnePlus ne collectionnerait plus certaines données telles que les numéros de téléphone, le nom des réseaux Wi-Fi et les adresses MAC.

