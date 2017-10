OnePlus espionnerait ses utilisateurs sans leur accord

Le constructeur chinois OnePlus doit faire face à une situation délicate. Il est en effet accusé d’espionner ses utilisateurs à leur insu. OnePlus collecterait des données personnelles pour les envoyer ensuite vers un serveur aux États-Unis. Chris Moore, expert en sécurité, a récemment découvert que OnePlus espionnait ses utilisateurs sans leur accord. Il a repéré la présence d’une sorte de mouchard sur son OnePlus 2 qui permet la collecte de données telles que les applications ouvertes ou utilisées, les réseaux Wi-Fi auxquels se connectent le smartphone, le nombre de fois que l’utilisateur déverrouille son téléphone, etc. OnePlus collecterait même les numéros de série des appareils ce qui permet de remonter facilement au nom du propriétaire.



Une fois collectées, toutes ses données sont ensuite envoyées vers un serveur aux États-Unis appartenant à Amazon. La collecte des données est notamment possible grâce à une application système baptisée OnePlus System Service qui est présente au sein du smartphone. La suppression de l’application aurait pu être une solution au problème sauf que ce type d’application est très difficile à désinstaller.



OnePlus, qui s’est exprimé un peu tardivement, a expliqué que la compagnie collectait ces données pour affiner le plus que possible son logiciel en fonction du comportement de l’utilisateur afin d’offrir la meilleure expérience d’utilisation. L’utilisateur peut néanmoins désactiver la collecte des données en se dirigeant dans le menu « Paramètres > Avancé > Rejoindre le programme d’expérience utilisateur ».

>>> Lire aussi :[Promo] Le OnePlus 5 à 372 € !!!