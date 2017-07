OnePlus publie son lanceur d'application sur le Play Store

Alors que de plus en plus de développeurs proposent des lanceurs d’applications plus ou moins performants sur le Play Store d’Android, c’est un gros acteur qui a décidé de rendre le sien disponible. Le constructeur chinois OnePlus a en effet rendu son lanceur disponible directement sur la boutique d’applications de Google.

>>> [Test] OnePlus 5 : quand OnePlus sort les griffes, ça fait très mal

Afin de permettre des mises à jour plus rapides de son lanceur d’application et éviter d’avoir à mettre à jour tout le système pour un simple correctif, OnePlus a décidé de le rendre disponible sur le Play Store de Google. Une stratégie qui permettra ainsi à ses utilisateurs de simplement mettre à jour l’application via le Play Store sans avoir à installer une mise à jour système.

Le lanceur d’application de OnePlus permet de personnaliser son interface, avec notamment un tiroir qui s’ouvre, non pas avec une icône, mais en glissant simplement son doigt vers le haut depuis l’écran d’accueil. Il intègre également un écran à la manière de Google Now, qui affiche les contacts et applications récentes, permet de prendre des notes ou connaître la météo.

L’application OnePlus Launcher est d’ores et déjà disponible sur le Play Store. Malheureusement, elle reste réservée aux utilisateurs de OnePlus et ne semble pour l’instant pas destinée à être installée sur des smartphones concurrents.