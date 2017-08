OptiTrack : et la VR devient enfin jouable à plusieurs

La réalité virtuelle porte les jeux vidéo à un tout autre niveau. Après les machines volumineuses des années 80, la tendance est actuellement aux salles d’arcades comme celui de Bandai Namco Entertainment au Japon. Et la technologie ne cesse d’évoluer grâce à des entreprises qui s’investissent dans le secteur. C’est notamment le cas d’OptiTrack qui a annoncé ses solutions de suivi du mouvement à l’occasion du séminaire SIGGRAPH, lundi dernier à Los Angeles.

Ces accessoires devraient ouvrir la voie à une expérience multijoueur plus poussée et plus accessible. Si le suivi positionnel proposé par Oculus Rift et HTC Vive porte sur un espace aussi grand qu’un salon, le système d’OptiTrack convient bien pour les salles d’arcades où les joueurs peuvent s’aventurer sur plus de 900 m². Concrètement, ces capteurs prennent la forme d’anneaux qui se fixent sur les poignets et la cheville. Ils permettent de détecter les gestes de tous les joueurs avec précision. L’interaction avec des objets virtuels comme des pistolets ou une lampe devrait également s’améliorer.

L’accessoire d’OptiTrack s’étalonne à mesure de leur utilisation ce qui les rend pratiques dans les centres commerciaux, les salles de cinéma et les salles d’arcades VR. L’entreprise se prépare ainsi à se diversifier après avoir fourni les sociétés d’animations 3D pendant près d’une décennie.

> > > Voir le [Test] Samsung Gear VR : faut-il craquer pour le nouveau casque de réalité virtuelle de Samsung ?