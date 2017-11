Avec Orange Bank, l’opérateur devient aujourd’hui une banque en ligne

Orange avait annoncé il y a plusieurs mois le lancement d’Orange Bank, sa banque en ligne, mais la date de sortie avait été repoussée à plusieurs reprises afin de corriger des bugs et de passer la période de test. C’est donc aujourd’hui que vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire chez Orange Bank, que vous soyez client de l’opérateur ou non.



Tout comme l’a fait La Poste avec la Banque Postale, Orange va transformer ses points de vente en y ajoutant la partie réservée aux clients désirant effectuer des opérations bancaires en agence. 900 opérateurs seront ainsi formés dans 144 boutiques afin de pouvoir répondre aux demandes des clients. Mais Orange insiste sur le fait que cette présence physique ne sera que minime étant donné que 85% des opérations bancaires se font aujourd’hui via les smartphones ou les tablettes.

Une banque en ligne fondée sur les nouveaux usages

L’offre d’Orange Bank est donc assez simple, il suffit d’ouvrir votre compte en déposant 50 euros et vous obtiendrez une carte bancaire Visa ainsi qu’un compte en banque. Il sera alors possible de disposer de son compte et de faire d'y faire des opérations telles qu'envoyer de l'argent par SMS. Ce n’est qu’une première étape car une seconde phase consistera à proposer des prêts à la consommation puis immobiliers.



Concernant le service client, Orange Bank va s’appuyer sur la technologie cognitive Watson du groupe IBM afin de mettre à disposition un conseiller virtuel à ses clients. Pour mener à bien son projet, Orange s’associe avec Groupama qui a une bonne expérience dans ce domaine et qui pourra proposer Orange Bank à travers ses 3700 agences. L’objectif d’Orange Bank est de séduire 2 millions de clients en 10 ans, ce qui pourrait être réalisable sachant que sur la partie télécom le groupe sert 18,6 millions de clients et 11,1 millions pour Internet ADSL et la fibre.