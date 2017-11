Orange Mobile : 66 000 clients bientôt privés de téléphone

En août dernier, Orange avait prévenu ses clients : leur ancien téléphone en 2G risquait bientôt de plus fonctionner à cause de leur obsolescence. En cause : des modifications opérées par l'opérateur sur son réseau 2G, afin d'améliorer sa sécurité. Si vous êtes concerné, prenez garde, car la mesure en question prend effet dès demain.



Si Orange a décidé de mettre à jour son réseau 2G, c'est pour se conformer aux recommandations de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. L'ANSII conseille en effet de migrer vers l'algorithme standardisé A5/3 Kasumi, afin de bloquer toute tentative d'interception de communication de la part d'un hacker. Quelques vieux téléphones, qui ne profitent d'aucune mise à jour, vont donc devenir totalement inutilisables sur le réseau Orange. 7 modèles d'appareils Samsung, commercialisés en 2010 et 2011, sont concernés : il s'agit du GT-E1050, du GT-E1080, du GT-E1081, du GT-E1085, du GT-E1086, du GT-E1150 et du GT-E1170



La migration s'effectuera progressivement sur l'ensemble du réseau mobile d'Orange à partir du 15 novembre. À compter de février 2018, il ne sera plus possible de recevoir ni d'envoyer de SMS et d'appel sur l'ensemble du territoire. Deux solutions s'offrent aux clients touchés par cette mise à jour : soit changer d'opérateur, soit opter pour un nouveau modèle d'appareil. Les clients concernés bénéficient d'un bon d'achat de 30 € à valoir dans une boutique Orange sur un nouvel appareil.

