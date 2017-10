Orange, grand vainqueur du match des opérateurs dans les TGV

nPerf, une société indépendante spécialisée dans la mesure du débit, a effectué un aller-retour entre Paris et Bordeaux, et un entre autre Paris et Rennes. Durant ces différents voyages, nPerf a réalisé des centaines de tests de connexion, que ce soit en matière de débit, de navigation ou de streaming. Alors qui est le meilleur opérateur quand on prend le TGV ?



Il ressort de cette étude qu'Orange distance très largement les concurrents en matière de qualité du débit. Entre Paris et Bordeaux, l'opérateur historique a réussi 179 des 274 tests effectués par les techniciens de nPerf, tandis que SFR en a réussi 44 sur 221, Bouygues 33 sur 241 et Free 17 sur 123. Selon nPerf, cela signifie qu'un abonné Orange subira le moins de coupure lors de ce trajet. Orange délivre également un débit de 5,9 Mb/s, se plaçant en tête face aux autres opérateurs (voir ci-dessous). Bien évidemment, l'opérateur historique ne peut prétendre à une couverture totale, et les abonnés devront malgré tout subir quelques coupures.



L'expérience a aussi été menée sur un Paris-Rennes, et les résultats des benchs sont également en la faveur d'Orange. L'opérateur a ainsi réussi 142 tests sur 175, quand SFR culmine à seulement 66 sur 173, 43 sur 175 dans le cas de Bouygues Telecom et 25 sur 124 dans celui de Free. Le débit moyen d'Orange sur cette même ligne est de 8,12 Mb/s, quand celui de SFR est de 4,6 Mb/s. Free obtient quant à lui 3,5 Mb/s et Bouygues Telecom 3,1 Mb/s (voir ci-dessous).

Au final, si Orange s'en sort si bien, il n'y a pas de mystère : l'opérateur a déployé un plus grand nombre d'antennes tout au long des lignes Paris-Bordeaux et Paris-Rennes au cours des dernières années. On espère maintenant que l'expérience de nPerf va être menée sur d'autres lignes nationales, comme Paris-Lyon, Paris-Marseille ou Paris-Lille, afin de disposer d'un échantillon encore plus représentatif. Car en attendant que le Wi-Fi s'installe définitivement dans les trains à grand-vitesse, nous n'avons toujours pas le choix : il faut nécessairement se rabattre sur la connexion cellulaire pour continuer à surfer.

