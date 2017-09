Asus met à jour ses Zenbook Flip

Asus vient de mettre à jour sa gamme d’ordinateurs portables ZenBook Flip en y intégrant les processeurs Core de huitième génération d’Intel. La marque a profité de l'IFA 2017 à Berlin pour présenter ses nouveaux modèles d’ordinateurs portables ZenBook Flip.

Sous son épaisseur de 10.9 mm, le ZenBook Flip S d’Azus embarque le dernier processeur Intel Core i7-8550U de huitième génération, un disque dur SSD PCIe de 1 To, un écran 4K de 13,3 pouces et une batterie permettant à la machine de tenir jusqu’à 11,5 heures d’autonomie. Plus mince que le MacBook d’Apple et prétendument aussi performant que la gamme Yoga de Lenovo, le Flip S peut facilement se transformer en tablette, selon les explications de la marque. Le prix annoncé du modèle débute à près de 1000 euros.



Trois Zenbooks de plus pour Asus

Le ZenBook Flip 14, un ordinateur portable 2-en-1, est piloté par le dernier processeur Core i7 d’Intel et animé par 16 Go de RAM. Il intègre une carte graphique Nvidia MX150 et 512 Go de stockage SSD. Le prix annoncé est de près de 800 euros.

Enfin, le ZenBook Flip 15 est l’ordinateur le plus grand de la gamme. Il propose un affichage de 15,6 pouces avec une résolution en 4K pilotée par une carte graphique Nvidia GTX 1050. Le Flip 15 peut accueillir une carte graphique externe grâce à ses ports USB Thunderbolt. Son prix est estimé à près de 900 euros.

