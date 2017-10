HP ZBook x2 : un PC hybride surpuissant

Le gadget a notamment été conçu pour les graphistes qui ont souvent besoin de plus de puissance, même en déplacement. L’appareil baptisé ZBook x2 propose la puissance d’un ordinateur de bureau avec les qualités d’une tablette.

La nouvelle tablette détachable ZBook x2 de HP a été dévoilée aujourd’hui. L’ordinateur embarque un processeur Kaby Lake-R quad-core i7 d’Intel, une carte graphique Nvidia Quadro M620, une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 32 Go et un support de stockage SSD de 2 To. Le ZBook x2 fait partie des stations de travail ultra portatif et il vient avec divers gadgets. Outre l’écran tactile Ultra HD de 14 pouces muni d’un affichage 10 bits de l’appareil, le ZBook x2 supporte également un stylet de la marque conçu avec la technologie Wacom. Les utilisateurs pourront profiter de 4096 niveaux de sensibilité et d’une gomme située sur le dos du stylet.

Le ZBook x2 est entièrement personnalisable. L’utilisateur a en effet le choix entre la carte graphique intégrée directement dans la tablette et la carte graphique Nvidia disponible dans le clavier du dispositif. HP a également équipé la tablette d’une béquille, d’un lecteur de carte à puce, d’un lecteur de carte SD, d’un port HDMI, d’un port USB 3.0, de deux ports USB-C avec prise en charge de Thunderbolt et d’une webcam de 720p.

La station de travail portable de près de 2 kg de HP est disponible au prix d’environ 1500 euros.