La belle surprise : un Commodore 64 mini

L’entreprise Retro Games dévoile une nouvelle mise à jour de l’un des micro-ordinateurs les plus vendus au monde au début des années 1980. Le Commodore 64 mini propose plusieurs fonctionnalités compatibles avec les technologies actuelles mais surtout une bonne grosse dose de nostalgie pour les amoureux ce cette console.

Une disponibilité dès 2018

Plusieurs modifications ont été nécessaires pour transformer l’ordinateur personnel inscrit au Guinness World Records, comme le modèle informatique le plus vendu de tous les temps, en une console de jeu actuelle. La C64 Mini, qui fait 50 % la taille du Commodore 64 original, embarque en effet une sortie haute définition HDMI, deux ports USB et un Joystick. L’appareil peut accueillir un clavier ou un Joystick supplémentaire et il peut directement être connecté aux téléviseurs de dernière génération. La console peut par ailleurs être utilisée comme un ordinateur en branchant un clavier au port USB.

La console propose 64 jeux vidéos classiques à l’instar d’Uridium, de Paradroid, de Monty Mole ou de Hawkeye. Le distributeur Koch Media annonce la disponibilité de la console dès 2018. Le prix recommandé est d’environ 80 euros. Une version identique au Commodore 64 d’origine est également prévue pour l’année prochaine, probablement après le lancement de la C64 Mini.