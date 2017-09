[Promo] Le PC tout-en-un Asus ZN241ICGK-RA063T à 1299 €

Si vous recherchez un ordinateur à la fois compact et performant pour des tâches bureautiques et multimédia, l'Asus ZN241ICGK-RA063T - proposé par Darty à 1299 € - est une solution intéressante. Une offre spéciale valable jusqu'au 1er octobre permet de profiter d'une remise immédiate de 98 € sur l'achat d'un pack Office 365 Famille (jusqu'à 5 utilisateurs). Ce dernier ne revient alors qu'à 1 € (pour un an).



Ce PC de bureau est design et n'occupe sur un bureau que la place d'un moniteur LCD. Pourtant, tous les composants nécessaires à l'exécution de Windows et de vos applications sont et bien présents, dissimulés derrière l'écran. Ce dernier procure un bon confort d'affichage, avec une surface de 23,8 pouces, nettement supérieure à celle d'un ordinateur portable. Sa définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) est le gage d'une image précise.



Au cœur du PC, on trouve un processeur Intel Core i7-7500U, qui offre des performances haut de gamme, avec ses fréquences de 2,7/3,5 GHz, tout en consommant peu d'énergie afin de réduire sa montée en température lors des tâches intensives. Ce dernier est complété par 8 Go de mémoire et par une puce graphique Nvidia GeForce 940MX (2 Go de mémoire). Cette dernière permet d'exploiter des jeux pas trop sophistiqués, en baissant leur niveau de complexité graphique. Le système de stockage, quant à lui, allie la grande capacité d'un disque dur de 1 To et les excellentes performances d'un SSD de 256 Go.



Le PC est compatible Wi-Fi ac et Bluetooth 4.1. D'autre part, il intègre une Webcam, un lecteur de cartes mémoire SD, et il est fourni avec un clavier et une souris sans fil. Enfin, la connectique est riche, avec pas moins de 4 ports USB 3.0, 1 port USB 3.1 de type C et un connecteur HDMI.







