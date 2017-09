[Promo] L'Asus X405UA-BV505T + Epson XP-245 + Office 365 Personnel à 500 €

Darty vous donne l'opportunité d'acquérir un ensemble dédié aux tâches bureautiques pour seulement 500 €. Ce prix comprend l'ordinateur portable Asus X405UE-BV505T, l'imprimante multifonctions Epson Expression XP-245 (d'une valeur de 50 €) et l'abonnement d'un an au pack Office 365 Personnel (d'une valeur de 69 €).



Le PC portable Asus X405UA-BV505T dispose d'un écran HD (1366 x 768 pixels) de 14 pouces et de composants d'entrée de gamme qui suffisent pour utiliser les applications de base : navigateur Internet, mail, lecture de films et de photos et celles du pack Office (traitement de texte, tableur, etc.). Le processeur Intel Pentium N 4405U est un modèle à deux cœurs cadencés à 2,1 GHz. Il est assisté par 4 Go de mémoire et une puce graphique Intel HP Graphics 510. Le tout est complété d'un disque dur de 1 To. D'autre part, la machine est légère (1,42 Kg), ce qui facilite son transport.



Le PC portable Asus est compatible Bluetooth et Wi-Fi ac. Un lecteur de cartes mémoire est également présent, aux côté de 4 ports USB (2 x 3.0, 1 x 2.0 et 1 x 3.1 type C) et d'une sortie HDMI.



L'imprimante Epson Expression XP-245 est dotée d'un moteur d'impression à quatre cartouches. Elle est compatible Wi-Fi et réalise des tirages à des cadences de 8 et 4 pages par minutes, respectivement en monochrome et en couleur, avec une définition de 5 760 x 1 440 points par pouces. La partie scanner numérise vos documents avec une définition maximale de 1200 x 2400 ppp.







