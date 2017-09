[Promo] Un portable Asus + Office 365 pour 500 €

L'ordinateur portable d'entrée de gamme Asus R540LJ-GK535T est actuellement en vente sur le site de Darty avec le pack Microsoft Office 365 Personnel pour 499 € + 1€, soit 500 € tout rond. Cette offre est valable jusqu'à dimanche soir.



Ce PC portable au format 15,6 pouces ne pèse que 2 kg. Avec sa dalle LCD HD (1366 x 768 pixels), il convient tout à fait pour réaliser les tâches quotidiennes : lire ses mails, faire ses comptes sous Excel, rédiger des courriers sous Word, regarder des photos et des vidéos, etc. Le processeur Intel Core i3-5005U, cadencé à 2 Ghz , et les 4 Go de mémoire vive fournissent les performances suffisantes pour ce type d'opérations.



Grâce à une puce graphique Nvidia GeForce 920M, cette configuration peut faire fonctionner des jeux pas trop complexes dans la définition native de l'écran. Un disque dur de grande capacité (1 To) et un lecteur/graveur de DVD sont également présents. Enfin, la connectique du PC portable comprend un lecteur de cartes mémoire SD, des sorties HDMI et VGA (pour rediriger l'image vers un téléviseur ou un moniteur), et trois connecteurs USB, dont deux de type USB 3.0.







