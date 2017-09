[Promo] Le PC portable HP 15-BS018NF à 549 €

Darty propose le PC portable d'entrée de gamme HP 15-BS018NF à 549 €. Il s'agit d'une machine offrant de modestes performances qui peuvent toutefois suffire pour une utilisation basique de tous les jours : consulter ses mails, surfer sur le Web, regarder des photos et des vidéos, utiliser un traitement de texte ou un tableur, etc. En bonus, vous pouvez bénéficier d'une remise de 20 € sur le prix d'un pack Microsoft Office 365 acheté en même temps.

Malgré son petit prix, le HP 15-BS018NF dispose d'un écran de 15,6 pouces. Ce dernier affiche des images en HD (1366 x 768 pixels). Le poids de la machine n'est que de 2,1 kg, ce qui permet de la déplacer facilement.



Les principaux composants de la configuration sont adaptés à une utilisation légère : processeur Intel Core i3-6006U (2 cœurs cadencés à 2 GHz), 4 Go de mémoire vive et un disque dur de bonne capacité (1 To). Le puce graphique AMD Radeon 520, bien que récente, ne permet pas d'utiliser des jeux dans de bonnes conditions.



Pour le reste, le châssis de la machine intègre un lecteur/graveur de DVD, une Webcam et un lecteur de cartes SD. Pour communiquer sans fil avec une box Internet ou d'autres appareils, les technologies Wi-Fi n et Bluetooth 4.2 sont également présentes. Enfin, la connectique du PC portable est composée d'une sortie HDMI et de trois ports USB (1 x 2.0 et 2 x 3.1).







