[Soldes] Le HP Pavilion x360 à 500 €

Jusqu'à lundi midi, Rue du Commerce fait une vente flash au cours de laquelle il commercialise le PC portable HP Pavilion x360 13-U111NF à seulement 499,99 €, soit 33% de moins que les 749,99 € demandés habituellement.

>>> Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque

Ce Pavilion x360 est équipé d'un écran tactile HD (1366 x 768 pixels) de 13,3 pouces de diagonale. Ce dernier peut se rabattre sur 360 degrés. De cette façon, la machine peut être utilisée comme une grosse tablette, fonctionnant sous Windows 10. Une position intermédiaire peut également être utilisée pour regarder des films, par exemple.

La configuration peut être qualifiée d'ultraportable, car son poids n'est que de 1,6 Kg, pour une épaisseur d'à peine 2 cm. Parmi les composants internes, on trouve un processeur Intel Core i5-7200U, 4 Go de mémoire et un disque dur de 1 To. La connectique, quant à elle, comprend un lecteur de cartes mémoire SD et trois ports USB (dont deux au standard 3.1).