[Promo] Le Yoga 520-14IKB + souris Microsoft 1850 + pack Office 365 Personnel à 599 €

Darty fait une remise de 18% sur un pack intéressant comprenant le PC portable Lenovo Yoga 520-14IKB, la souris Bluetooth Microsoft 1850 et le pack Office 365 Personnel (abonnement d'un an) pour seulement 599 € (au lieu de 736,90 €).

Le PC portable Lenovo Yoga 520-14IKB est une machine d'entrée de gamme assez bien équipée. En effet, outre son écran 14 pouces, qui affiche des images en 1366 x 768 pixels, elle intègre un SSD de 128 Go. Ce dernier permet d'obtenir une bonne réactivité du système d'exploitation et des applications.



La configuration intègre un processeur Intel Core i3-7100U de dernière génération (deux cœurs cadencés à 2,4 GHz) et 4 Go de mémoire vive. La puce graphique, quant à elle, est intégrée au chipset Intel (HD Graphics) et convient pour faire fonctionner des applications bureautiques. Mais pas pour les jeux, ou alors très simples. Enfin, en plus d'une Webcam et d'un lecteur de cartes mémoire SD, ce Yoga intègre deux ports USB 3.0, un connecteur USB 3.1 de type C et une sortie HDMI.







>>> Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque



Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.