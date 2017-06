[Soldes] L'Asus Transformer Pro T302CA-FL015T à 499 €

Cdiscount solde l'Asus Transformer Book Pro T302CA-FL015T à 499 €, alors que son prix habituel est de 799 €.

Cette configuration est dotée d'un écran tactile Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 12,5 pouces. Ce dernier peut être désolidarisé du clavier afin de transformer la machine en tablette. Chaque partie pèse environ 750 grammes et intègre une batterie. Lorsque les deux se cumulent, quand l'écran est relié au clavier donc, l'autonomie peut atteindre 15 heures.

Le Transformer Book Pro intègre un processeur Intel m3-6Y30 (double cœur cadencé à 2,2 GHz), 4 Go de mémoire et un SSD de 128 Go. Il dispose également de plusieurs connecteurs USB 2.0 et 3.0, ainsi qu'un connecteur USB de type C (réversible).

