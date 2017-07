Orii : une bague qui remplace votre smartphone

Orii, un anneau connecté veut transformer votre doigt en une extension de votre smartphone. Lancé sur la plateforme Kickstarter, l’anneau connecté est en cours de financement. Grâce à Orii, il sera possible de répondre à un appel simplement en posant son doigt sur son oreille. Il sera également possible d’être averti lorsque l’on reçoit un message. Grâce à une connexion Bluetooth entre le smartphone et l’anneau, une notification sera envoyée qui fera clignoter des petites lumières.

Équipée d’un microphone, la bague Orii s’appuie également sur la conduction osseuse qui permet de faire le lien entre la bague et votre index. Orii serait également compatible avec les assistants virtuels d’Apple et de Google. En ce qui concerne l’autonomie de l’appareil, Orii peut fonctionner pendant 45 heures, mais ne supporte qu’une 1 heure d’appel.



Ce nouvel objet connecté sera disponible à partir de février 2018. Il sera vendu à 119 dollars et sera disponible en quatre coloris : argent, gris, noir et rouge.



